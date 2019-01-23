Экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника задержан по делу о хищении

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев, его заместитель Александр Трушинский и директор одной из IT-компаний задержаны по подозрению в хищении 4 млн рублей, сообщает региональное СУ СКР в среду.

"Следствие установило, что в начале 2017 года Конышев, Трушинский, а также руководитель IT-компании ООО "Айкитти" Сергей Картинцев, имея умысел на хищение государственных денежных средств, договорились о заключении договора о разработке нового веб-сайта музея-заповедника по заведомо завышенной стоимости", - говорится в сообщении.

В результате Конышев подписал с "Айкитти", как единственными поставщиком, контракт на разработку веб-сайта стоимостью 4 млн 20 тысяч рублей. При этом в ходе госзакупки поступали и другие коммерческие предложения, которые руководством музея-заповедника не были рассмотрены.

В свою очередь "Айкитти" так и не выполнил условия контракта. Новый сайт длительное время находился в тестовом режиме и в настоящее время содержит ссылку на предшествующий сайт, действующий с 2010 года, отмечено в сообщении.

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны по статье о хищении государственного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.