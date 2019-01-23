В Волгограде задержаны подозреваемые в краже контейнеров для мусора

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В разгар кризиса с вывозом бытовых отходов в Волгограде два горожанина стали фигурантами уголовного дела о краже баков для мусора, сообщает управление МВД РФ по региону в среду.

"В полицию поступили жалобы на кражи контейнеров для сбора мусора. Участковые установили предполагаемых серийных воров - это 31-летний и 34-летний жители Красноармейского района. По версии следствия, на грузовике супруги одного из соучастников они похищали баки и сдавали их в пункты приема металла", - говорится в сообщении.

22 января оба подозреваемых были задержаны участковыми. Из пунктов приема металла изъято 37 контейнеров. Сейчас полицейские устанавливают точное количество похищенных баков. Подозреваемые сознались в преступлениях.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Согласно данным сайта администрации региона, власти Волгоградской области предпринимают меры по стабилизации ситуации с вывозом мусора: региональный оператор по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО) ООО "Управление отходами - Волгоград" не справляется с объемом работы. Глава региона Андрей Бочаров потребовал до 15 февраля наладить работу.