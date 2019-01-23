Служебная собака спасла подозреваемого в краже, убежавшего в лес босиком в Коми

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Служебно-розыскная собака по кличке Рикки отыскала подозреваемого, который убежал с места преступления и чуть не замерз в лесу, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Получив сообщение о том, что в одном из сел Усть-Куломского района предпринята попытка совершения кражи в магазине, сотрудники полиции выехали на место происшествия. Мужчина хотел проникнуть в магазин через окно, которое он успел разбить доской. Однако похитить продукты ему не удалось, поскольку его заметила владелец торговой точки. Он снял ботинки и убежал в сторону замерзшей реки, чтобы через нее перебраться в соседний населенный пункт.

"Четвероногая воспитанница кинолога Ильи Рассыхаева, входившего в следственно-оперативную группу, взяла след и привела к месту в лесу, где подозреваемого застали в крайне тяжелом состоянии. Босиком беглец успел преодолеть 1,5 км, а потом, потеряв сознание, упал", - говорится в сообщении.

Кроме общего переохлаждения в 17-градусный мороз 34-летний сельчанин получил обморожение конечностей. Полицейские доставили его в реанимационное отделение районной больницы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "кража".

Рикки служит в полиции Усть-Куломского района с июля 2017 года. Специализация немецкой овчарки - обследование помещений для обнаружения беглецов. Профессиональную подготовку для службы Рикки прошла в Москве.