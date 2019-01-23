Президент РФ выразил надежду на "ударные" темпы прокладки Турецкого потока на суше

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что работы по укладке сухопутного участка "Турецкого потока" будут вестись так же ударно, как и на море, с тем, чтобы запустить газопровод до конца этого года, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин отметил, что две морские нитки газопровода пропускной способностью по 15,75 млрд кубометров газа в год были построены менее, чем за 1,5 года.

"Рассчитываю, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и намечено, до конца текущего года",- сказал он.

Путин отметил также успешную реализацию проекта по строительству в Турции первой АЭС "Аккую". "Продолжается строительство ее первого энергоблока, который мы имеем в виду запустить уже в 2023 году к столетнему юбилею Турецкой Республики", - сказал президент РФ.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.