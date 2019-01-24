Министр предпринимательства Якутии заявила об угрозах расправы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких сообщила о поступивших в ее адрес угрозах в связи с задержанием руководителя АО "Якутская ярмарка" Михаила Федорова, пытавшегося дать ей взятку.

"На меня оказывается давление. Когда шел процесс задержания Федорова, мне начали говорить, что зря я все это сделала, что он из очень влиятельной семьи, что его дедушка прокурор, что мама много лет работала в прокуратуре. Говорили, что я за это отвечу, в том числе и физически", - рассказала Высоких журналистам в четверг.

"Когда я давала показания, то видела людей, которые размахивали корочками в коридорах. Мне звонили многие, все интересовались "куда я лезу". Сказали, что может получиться так, что он выйдет сухим из воды. Если бы не журналисты и общественность, возможно, сейчас он бы улетел куда-нибудь", - добавила министр.

Федоров пытался дать министру взятку за покровительство при заключении и выполнении госконтрактов. Также он предложил Высоких передать "Якутской ярмарке" ряд туристических объектов, находящихся в ведении подведомственного министерству АО "Центра кластерного развития "Якутия".

Министр отметила, что Федоров вел себя как "единоличный хозяин республиканского предприятия, будто "Якутская ярмарка" - это его личный бизнес". По ее словам, он уверенно предлагал взятку, не смущаясь должностного лица.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% акционером компании АО "Якутская ярмарка" является Республика Саха (Якутия) в лице Министерства имущественных и земельных отношений Якутии. Компания является подведомственным учреждением Министерства по федеративным отношениям и внешним связям Якутии.

Высоких возглавила министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии в октябре 2018 года.