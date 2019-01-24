Могилу художника Роберта Фалька в Москве признали объектом культурного наследия

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Могилу художника Роберта Фалька (1886-1958) на Калитниковском кладбище в Москве признали выявленным объектом культурного наследия, сообщается в четверг на сайте столичной мэрии.

В соответствии с приказом Мосгорнаследия, захоронение нельзя сносить, а проводить ремонтные работы можно только под контролем специалистов ведомства.

Могила Фалька представляет собой бетонный цветник с надгробной доской.

картина Роберта Фалька "Мужчина в котелке" была в 2013 году продана за 3.5 млн. фунтов.

Могила художника в Москве. pic.twitter.com/DiTR2K8grZ — Smiling (@ogetmygun) 19 ноября 2015 г.

Как отмечается, в будущем захоронение могут включить в реестр объектов культурного наследия. Для этого оно должно пройти историко-культурную экспертизу.