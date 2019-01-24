Брошенные во "Внуково" и "Домодедово" самолеты "Трансаэро" выставлены на продажу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Брошенные в аэропортах "Внуково" и "Домодедово" самолеты "Трансаэро" выставлены на аукцион; объявление размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

На продажу выставлены планеры (конструкции без силовых установок) Boeing-767-200 и Boeing-737-300, а также двигатели к ним, находящиеся во "Внуково", и один планер Boeing-737-300, который стоит в "Домодедово". Кроме того, выставлен двигатель производства Pratt & Whitney, который находится "за пределами РФ".

Общая стоимость четырех лотов - 500,5 млн рублей, шаг аукциона составляет 5% от нее, задаток - 15%. Вопросы доступа к имуществу покупатель должен решить самостоятельно. Аукцион планируется провести 4 марта на электронной площадке АО "Центр дистанционных торгов". Период подачи заявок - с 28 января по 1 марта.

В октябре "Трансаэро" объявляло аукцион на продажу 17 двигателей дальнемагистральных Boeing-747, простаивающих в "Домодедово", на аэродроме Брантингтхорп в Великобритании и нескольких складах в Сингапуре и Москве. Начальная цена лота была 149 млн руб. В связи с отсутствием заявок торги были признаны несостоявшимися.

2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В сентябре 2017 года она была признана банкротом. Основные кредиторы "Трансаэро" - банки и лизингодатели, в том числе структуры ВТБ и Сбербанка , Газпромбанк и Новикомбанк.