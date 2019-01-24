Аэропорт Новосибирска подал в суд на прекратившую деятельность Tajik Air

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новосибирский аэропорт "Толмачево" (входит в "Новапорт") подал в суд на национального авиаперевозчика Таджикистана Tajik Air, объявившего ранее о прекращении деятельности из-за экономических трудностей.

Заявление "Толмачево" к ОАО "Таджик Эйр" подано в Арбитражный суд Новосибирской области 22 января, указано на сайте судебной картотеки. Сумма исковых требований - 2,2 млн руб. Другие подробности пока не опубликованы.

До этого, 14 января, иск к таджикской авиакомпании в тот же суд подала еще одна структура "Новапорта" - АО "Новапорт-ГСМ". Она требует от Tajik Air более 5,5 млн руб.

О прекращении полетов Tajik Air объявил 10 января. Судьбу авиакомпании решает правительственная комиссия, возглавляемая премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода. Комиссия изучает финансовое положение нацперевозчика, вердикт должен быть вынесен в течение месяца. Рассматривается два варианта: либо объявление авиакомпании банкротом, либо возобновление деятельности.

Tajik Air выполняла полеты в 13 городов, в том числе Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сургут.