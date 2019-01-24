В Минобороны РФ отвергли обвинения Швеции о нарушении воздушного пространства

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские военные самолеты не нарушали воздушного пространства Швеции, заявили в Минобороны РФ.

"Экипажи Воздушно-космических сил регулярно выполняют плановые полеты над акваторией Балтийского моря с материковой части России в Калининградскую область и обратно", - говорится в сообщении.

"Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее в четверг вооруженные силы королевства заявили, что три российских военных самолета 19 января на короткое время заходили в воздушное пространство Швеции.

"19 января российский самолет Ил-20 совершал полет над Балтийским морем в сопровождении двух истребителей Су-27 "Фланкер" (по классификации НАТО - ИФ). К югу от Карлсхамны в Блекинге российские самолеты на короткое время без разрешения заходили в воздушное пространство над территорией Швеции", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Швеции указали, что это является нарушением воздушных границ страны и сообщили об инциденте правительству.