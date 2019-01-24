Володин предложил тестировать чиновников на эмпатию при приеме на работу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил для кандидатов на государственную и муниципальную службу проводить психологический тест на восприимчивость к проблемам граждан.

"Если депутат не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, любить людей, это не депутат, а ошибка выбора избирателей. Когда речь идет о государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определенные психологические тесты при приеме на работу", - сказал Володин в интервью, опубликованном в "Парламентской газете", в четверг.

Спикер добавил, что "эти нормы могут найти отражение в поправках к закону о госслужбе или в корректировке требований к претендентам, которые хотят работать в структуре государственной власти".

Также, "если кандидат ранее занимал должности госслужбы и по-хамски вел себя с людьми, это должно быть ограничением для него на занятие должности", считает председатель Госдумы.

"Вопрос качества власти очень актуальный. Необходимо совершенствоваться, чтобы принимаемые решения были более эффективными, решали задачи в интересах жителей. Человек, который пришел на госслужбу, должен понимать, что его главная задача - служить людям. Служение подразумевает заботу о людях, сострадание им, сопереживание, корректное отношение - эти качества должны быть присущи любому человеку, работающему в системе органов государственной, муниципальной власти", - сказал председатель Госдумы.

При этом, отметил Володин, правильно обсуждать подобные темы, не замалчивать, "иначе это приведет к снижению доверия и качества власти".