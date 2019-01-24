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Полицейский задержан в Нальчике при получении взятки в 210 тыс. рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Оперуполномоченный управления наркоконтроля МВД по КБР подозревается в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по КБР в четверг.

По версии следствия, 23 января подозреваемый потребовал от жителя Урванского района КБР взятку в 300 тыс. рублей, за освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

"В тот же день на улице Осетинской в Нальчике подозреваемый получил часть требуемой суммы - 210 тыс. рублей, - и был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по КБР", - отмечает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ).

В отношении задержанного и его руководителей назначена служебная проверка.

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Теги: Нальчик
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