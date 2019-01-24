Участок трассы в Саратовской области временно закрыт из-за сильной метели

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Временно ограничено движение всех транспортных средств на федеральной трассе в Саратовской области в четверг, сообщается на сайте Федерального управления автодорог "Большая Волга".

"В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) с 20:00 по Москве вводится временное ограничение движения для всех транспортных средств на федеральной дороге А-298 "Р-228" -Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Казахстаном в Саратовской области. Проезд запрещен на участке со 177 по 325 км в Ершовском, Дергачевском и Озинском районах", - отмечается в пресс-релизе.

Ориентировочно, движение автотранспорта будет восстановлено в 8:00 по Москве 25 января.