Двое рабочих погибли при замене колеса "БелАЗа" под Новосибирском

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Двое рабочих погибли при замене колеса самосвала "БелАЗ" на угольном разрезе "Восточный" (находится под управлением ООО "УК "Сибантрацит") в Новосибирской области, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"На карьере "Восточный" рабочие меняли колесо на "БелАЗе", и оно лопнуло. Двое получили травмы. Один рабочий скончался на месте, другой - в больнице", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в четверг.

На место выезжала следственно-оперативная группа полиции и Следственного комитета. Проверку по данному факту проводит управление СКР по Новосибирской области.

Под управлением УК "Сибантрацит" работают новосибирские АО "Сибирский антрацит" и ООО "Разрез Восточный", а также ООО "Разрез Кийзасский" (Кемеровская область).