Мэрию Новоалтайска проверят после сообщений, что дети добираются до школы, ползая под вагонами

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Жители Новоалтайска (Алтайский край) пожаловались на чиновников мэрии города, из-за бездействия которых дети вынуждены ходить пешком в школу по аварийному мосту и лазать под грузовыми вагонами. Об этом сообщает в пятницу пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"В СМИ и соцсетях опубликовано обращение жителей Новоалтайска, в котором сообщается о бездействии должностных лиц администрации. По словам горожан, из-за отсутствия автобуса их дети вынуждены несколько километров добираться до школы по опасной дороге. Рискуя жизнью, школьники пролезают под грузовыми вагонами у железнодорожной станции, а также идут по аварийному мосту через реку, который в период паводка уходит под воду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неоднократные обращения родителей в администрацию города остаются без ответа.

По данному сообщению организована доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить причины, по которым дети ежедневно подвергают свою жизнь опасности. Будет дана юридическая оценка бездействию чиновников.