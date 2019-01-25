Из реабилитационных центров в Новокузнецке освободили 50 насильно удерживаемых пациентов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ФСБ и Росгвардия освободили около 50 человек, насильно удерживаемых в четырех реабилитационных центрах Новокузнецка, сообщает в пятницу пресс-служба областного управления СК.

Среди освобожденных - шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы. 12 работников центров задержаны.

"В учреждениях изъяты религиозная литература, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов, расписки о пожертвованиях. При этом освобожденные лица пояснили, что писали данные заявления под давлением и угрозой лишения пищи, сна", - сообщает СК.

По предварительным данным, каждый центр возглавлял руководитель, у которого было два-три помощника-служителя, у пациентов забирались мобильные телефоны и паспорта. Сумма якобы добровольных пожертвований составляла от 1,5 до 10 тыс. рублей. При этом никакого лечения не было, пациентов заставляли проходить обязательное религиозное обучение.

По изъятым документам и предметам назначены экспертизы, в том числе на наличие признаков экстремизма.