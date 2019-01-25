Прекративший деятельность билетный сервис Sindbad подал к Utair иск на 94 млн рублей

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Онлайн-агентство по продаже авиабилетов Sindbad, прекратившее деятельность в августе прошлого года, подало к авиакомпании Utair иск на 94,2 млн руб, говорится на сайте судебной картотеки.

Заявление подано в пятницу в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа.

Utair, входящая в пятерку крупнейших авиакомпаний РФ, в настоящее время испытывает финансовые трудности. По двум синдицированным кредитам 11 банков, выданным в 2015 году (крупнейшие - "Траст", "Россия", Сбербанк ), перевозчик должен 38,6 млрд руб. По одному из кредитов - на 18,9 млрд руб. - Utair допустила дефолт и сейчас пытается договориться о реструктуризации.

Агентство Sinbad прекратило продажу авиабилетов 23 августа. По экспертным оценкам, ежемесячно оно продавало около 200 тыс. билетов и входило в пятерку самых крупных российских онлайн трэвел-агентств. Транспортная клиринговая палата обвиняла Sindbad в хищении и незаконном выводе денежных средств за пределы РФ, а также заявляло, что может обратиться в правоохранительные органы. ООО "Синдбад" контролирует его гендиректор Рашид Велемеев, 49% у иностранного гражданина Стивена Карона.

Согласно сайту картотеки, с 21 по 25 января Sindbad подал 24 судебных иска к российским и иностранным авиакомпаниям. Среди них - Lufthansa, Korean Air, Etihad, Iberia, Scandinavian Airlines, Air Astana, "Якутия". Общая сумма исковых требований - более 380 млн руб.