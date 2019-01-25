Потребители пиратского контента в РФ переместились с торрентов в онлайн

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Торренты перестали быть основным распространителем пиратского видеоконтента в РФ - 80% нелегальных фильмов и почти 90% сериалов российские пользователи смотрят на онлайн-ресурсах, говорится в исследовании Group-IB.

Основным источником пиратского контента по итогам 2018 года стали CDN-сети (Content Distribution Network), которые оптимизируют доставку и дистрибуцию контента и увеличивают скорость его загрузки. Такие сети, в том числе, агрегируют файлы с фильмами и сериалами и позволяют автоматизировать размещение контента на страницах пиратских сайтов.

По данным Group-IB, незаконной дистрибуцией видео-контента на территории РФ занимаются около 15 пиратских CDN-провайдеров, из которых четыре являются крупными (их база превышает несколько сотен тысяч файлов).

Администраторы пиратских ресурсов устанавливают у себя CDN-плеер, который автоматически "тянет" контент из базы файлов. Плеер может быть размещен на бесконечном количестве пиратских сайтов - и все они будут брать видео из пиратского CDN.

"Теперь уже никто не дорожит своим доменом, своей площадкой, блокировки - не угроза. Пират регистрирует десяток доменных имен, контент на этих порталах размещается автоматически, а в случае блокировки портала поисковые рейтинги "склеиваются" с новым вебсайтом. Это позволяет сохранить топ-позиции в результатах выдачи поисковых систем, даже если первичный ресурс попал под блокировку", - объясняют эксперты Group-IB.

При этом некоторые CDN-провайдеры предоставляют веб-модули для автозаполнения постерами, описаниями фильмов, предлагают уникальные рецензии.

По данным Group-IB на сентябрь 2018 года, количество запросов в популярных поисковиках на бесплатный просмотр фильмов и сериалов достигло почти 10 млрд (за год).

Торренты же остаются востребованными для пиратского использования программного обеспечения и компьютерных игр.