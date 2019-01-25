Возивший террориста на машине житель Кабардино-Балкарии обвинен в пособничестве

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинение жителя Кабардино-Балкарии в пособничестве участнику террористической организации, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

Следствие установило, что местный житель, разделяя религиозно-экстремистскую идеологию организации, признанной в РФ террористической, попал под влияние одного из ее представителей.

По данным прокуратуры, обвиняемый перевозил по республике находящегося в розыске участника террористической организации. Он задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по обвинению в пособничестве террористической организации (ч.5 ст.33 - ч.2 ст.205.5 УК РФ). Дело направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Статья предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.