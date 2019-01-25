Глава Инжтехцентра Минобороны выиграл конкурс на должность гендиректора ЦНИИмаша

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Генеральный директор ФГУП "Инжтехцентр Минобороны России" Сергей Коблов стал новым руководителем головного научно-исследовательского учреждения Роскосмоса - "ЦНИИмаша", сообщает госкорпорация.

"В пятницу состоялся конкурс на замещение должности генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ФГУП "ЦНИИмаш"). Комиссия под председательством и.о. заместителя генерального директора по ракетно-космической промышленности госкорпорации "Роскосмос" Ивана Харченко признала победителем конкурса на замещение должности генерального директора ФГУП "ЦНИИмаш" Сергея Коблова, который будет назначен на должность генерального директора предприятия", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе напомнили, что Николай Севастьянов, который руководил ФГУП "ЦНИИмаш" с 26 сентября 2018 года по 24 января 2019 года, в пятницу возглавил РКК "Энергия", которой руководил в 2005-2007 годах.

Сергей Коблов, 1960 года рождения, окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции авиационный институт им. С.Орджоникидзе. Во времена СССР работал в научных учреждениях, затем в коммерческих организациях, в Сбербанке и страховой компании "Росгосстрах". Также возглавлял "Объединение "Росинформресурс" Минэнерго России.

С 2016 года и до настоящего времени работал во ФГУП "Инжтехцентр Минобороны России", сначала на должности первого заместителя генерального директора, а позднее и возглавил его.

В 2018 году получил благодарность министра обороны РФ "За безупречную и эффективную гражданскую службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей", в 2014 году был награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".