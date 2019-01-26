Два человека погибли на руднике в Забайкалье

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Следственные органы СКР по Забайкальскому краю проводят проверку по факту гибели двух человек в одном из штреков шахты АО "Новоширокинский рудник", расположенной в селе Широкая Газимуро-Заводского района, сообщает в субботу Следственное управление СКР по региону.

"Осмотрено место происшествия, тела погибших. Установлены личности погибших, это 22-летний рабочий шахты и 25-летняя маркшейдер (горный инженер - ИФ). Утром они пошли обследовать штрек, где накануне производились плановые взрывные работы. По предварительным данным, смерть мужчины и женщины наступила в результате отравления угарным газом", - говорится в сообщении.

Для установления точной причины смерти тела направлены для производства судебно-медицинской экспертизы.

Следователи опросили руководство и работников шахты, затребованы должностные инструкции ответственных лиц, журналы на проведение работ, другие документы, имеющие значение для проведения проверки, говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.