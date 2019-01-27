На парковке торцового тента в Казани произошел конфликт со стрельбой

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На парковке торгового комплекса "Леруа Мерлен" в Казани произошла стрельба. В пресс-службе МВД Татарстана агентству "Интерфакс" сообщили, что в районе 16:00 произошел конфликт между водителем такси и пассажирами.

"По предварительным данным, была стрельба из пневматического пистолета, после которой один из пассажиров был травмирован", - сказал собеседник агентства.

Он же добавил, что все участники конфликта доставлены в отдел полиции. Пистолет не обнаружен. Причина произошедшего выясняется.

В Минздраве Татарстана агентству уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии. "Там он отказался от госпитализации. У него была рана шеи", - сказал собеседник агентства.