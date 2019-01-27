Военно-Грузинская дорога закрыта для всех видов транспорта

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Полностью закрыто движение по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию с Грузией и Арменией, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

"Военно-Грузинская дорога с 21:20 закрыта для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 10:00 Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов из-за снегопада в Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.