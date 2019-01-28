Выплаты для инвалидов и ветеранов проиндексируют с 1 февраля

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об индексации с 1 февраля 2019 года пособий и компенсации для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

"Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации с 1 февраля 2019 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами Российской Федерации и девятью федеральными законами, в размере 1,043 (в 2018 году был установлен коэффициент индексации 1,025)", - говорится в пояснительной записке к документу, размещенному на сайте правительства РФ в понедельник.

Документ вступит в силу с 1 февраля.