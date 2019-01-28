Главные новости
КультураЗадержан предполагаемый похититель картины Куинджи в ТретьяковкеЭкономикаСнятие санкций с "РусАла". ОбобщениеВ миреГуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения Мадуро
В России

В Ярославле автомобилистам разрешили один день бесплатно ездить на общественном транспорте из-за снегопада

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Мэрия Ярославля в понедельник проводит акцию "Снежный билет" для снижения загруженности на дорогах в период уборки после снегопада, сообщает пресс-служба мэрии.

"Все автовладельцы смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, предъявив кондуктору водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства", - говорится в сообщении.

Власти считают, что выбор в пользу общественного транспорта снизит загруженность основных дорог города и аварийность в сложных погодных условиях. Также это поможет при очистке дорог от снега.

Бесплатный проезд для автолюбителей возможен в автобусах, троллейбусах, трамваях и не распространяется на маршрутные такси. Другие категории жителей Ярославля, несмотря на прошедший снегопад, льгот по проезду не получили.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ярославль
В России
Задержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиковЗадержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиков
С декабря прошлого года он находится под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотических средствПодробнее
 Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под СаратовомЗадержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом
Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасностиПодробнее
 Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадниковГермания выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников
Решение приурочено к 75-летию со дня окончания блокады ЛенинградаПодробнее
 В результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человекВ результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек
Во время празднования свадьбы на кухне заведения взорвался газовый котелПодробнее
В МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в МагнитогорскеВ МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в Магнитогорске
Ранее в СМИ появились сообщения, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома 31 декабряПодробнее
 Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершенаПоисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена
Спасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живымиПодробнее
 Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подрядРеальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд
По прогнозу правительства, они должны были вырасти на 3,4%Подробнее
 В России предложили ввести платную регистрацию мобильниковВ России предложили ввести платную регистрацию мобильников
Автор законопроекта сенатор Людмила Бокова заявила, что это повысит безопасность граждан и поможет бороться с кражами Подробнее
 Девятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселкеДевятиклассник открыл стрельбу около школы в красноярском поселке
Никто не пострадалПодробнее
 Каждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачейКаждый пятый россиянин назвал трудоустройство выпускника почти нереальной задачей
По данным ВЦИОМ, в России стали придавать больше значения поиску связей с работодателями еще во время учебыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураЗадержан предполагаемый похититель картины Куинджи в ТретьяковкеЭкономикаСнятие санкций с "РусАла". ОбобщениеВ миреГуаидо заявил о переговорах с военными и чиновниками с целью отстранения МадуроВ миреСовбез ООН вывел из-под санаций проект по поиску жертв Корейской войныКультураС выставки в Третьяковке пропала картина Куинджи "Ай-Петри. Крым"В миреМадуро отказался выполнять ультиматум ряда европейских стран

МВД обнародовало видео похищения картины Куинджи с камер наблюдения в Третьяковке

Мужчина похитил полотно на глазах у посетителей Подробнее

Поменялся один из трасти, которые будут голосовать акциями En+

Глава МИД Венесуэлы опроверг слухи об обращении Мадуро за военной помощью к Москве

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов благодаря снижению санкционных рисков

Алюминий подешевел на 1,4% после снятия с "РусАла" санкций США

Новак Джокович сохранил лидерство в рейтинге ATP

Роджер Федерер опустился на шестое место, лучшим из россиян является Карен Хачанов: он 11-й Подробнее

Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук отказался баллотироваться в президенты Украины

Третьяковка открылась после инцидента с картиной Куинджи

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торговНа фоне новостей о выводе компаний Дерипаски из-под санкций индекс вырос до 2501,85 пункта Подробнее

ЦБ РФ 24 января купил валюту для Минфина на 15,56 млрд рублей

ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Филиппинах

Украденная из Третьяковки картина Куинджи не повреждена

Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра

Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметраВ Подмосковье высота снежного покрова приблизилась к 57 см Подробнее

Остатки на корсчетах и депозитах банков в ЦБ 28 января снизились

Число жертв обрушения дамбы в Бразилии возросло до 58 человек

В Ярославле автомобилистам разрешили один день бесплатно ездить на общественном транспорте из-за снегопада

Три человека пострадали при взрыве газового баллона на хладокомбинате в Приамурье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');