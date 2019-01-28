В Кремле заявили о легитимности работы инструкторов из РФ в Судане

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские инструкторы работают в Судане легитимно в рамках соответствующих российско-суданских договоренностей.

"Действительно, инструкторы там работают. Они там работают уже некоторое время, значительное время. Это все в рамках российско-суданских двусторонних отношений, абсолютно легитимно", - сказал Песков в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он подчеркнул, что информация о работе в Судане российских инструкторов "не нуждается в каком-то детализировании".

О том, что российские инструкторы, в том числе из частных охранных организаций, работают в Судане, заявил ранее специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Наши инструкторы, конечно, есть в Судане. Просят помочь в подготовке кадров, там есть и частные, и государственные структуры", - сказал Богданов.