Троллейбус с пассажирами обстреляли из пневматики в иркутском Братске

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Трех жителей Братска в Иркутской области задержали по подозрению в обстреле троллейбуса с пассажирами, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Инцидент произошел вечером в воскресенье на остановке общественного транспорта на перекрестке улиц Комсомольской и Подбельской в Братске.

"При осмотре поврежденного троллейбуса сотрудники полиции обнаружили отверстия, предположительно от попадания заряда пневматического оружия", - говорится в сообщении.

Трое молодых людей в возрасте 18-23 лет были задержаны около 3:30 по местному времени на улице Мира после жалобы жителей окрестных домов на стрельбу.

"При осмотре у них был обнаружен пневматический пистолет, а в салоне машины - емкость с алкоголем и металлический шарик, являющийся зарядом к изъятому пистолету. Точно такой же был найден экспертом на месте происшествия", - отмечается в пресс-релизе.

Один из задержанных, отбывающий условный срок за угон и порчу чужого имущества, сознался в стрельбе по троллейбусу из хулиганских побуждений.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают пассажиров пострадавшего троллейбуса и других очевидцев для установления всех обстоятельств инцидента. По предварительной информации, пострадавших нет, у троллейбуса повреждено стекло.