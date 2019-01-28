Первый канал начал транслировать эфир в "Одноклассниках"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Первый канал с понедельника начал транслировать свой эфир в соцсети "Одноклассники", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала в понедельник.

"Теперь смотреть новости, сериалы и шоу канала пользователи смогут, не выходя из соцсети - прямо в официальной группе Первого и на видеовитрине ОК", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

По отметили в пресс-службе, "Одноклассники" стали первой социальной сетью, где доступен эфир Первого канала.

"Пользователи смогут посмотреть его на любых устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Таким образом, в ОК можно будет смотреть все новостные выпуски, спортивные трансляции, сериалы и главные шоу Первого канала, включая "Голос", "Вечерний Ургант", "Что? Где? Когда?", КВН и другие", - отмечается в сообщении.

"Теперь весь контент телеканала будет доступен в режиме прямого эфира: пользователи смогут не только смотреть программы Первого канала, но и делиться своими впечатлениями с другими зрителями в онлайн-чате, а в некоторых проектах - интерактивно взаимодействовать с контентом и принимать участие в голосованиях", - пояснили в пресс-службе.

По словам директора дирекции общественных связей и интернет-вещания канала Ларисы Крымовой, сотрудничество с соцсетью дало возможность телеканалу "получать реакцию интернет-аудитории в онлайн-режиме".

"Это чрезвычайно важно для нас и в том числе помогает придумывать новые интерактивные опции для наших проектов. Мы надеемся, что запуск эфира Первого канала в ОК предоставит нам довольно обширный зрительский фидбэк с учетом колоссальной аудитории этой соцсети", - сказала она.