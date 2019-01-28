На нацпроект "Образование" за шесть лет потратят 785 млрд рублей

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Более 780 млрд рублей будет выделено на реализацию национального проекта "Образование", сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Принят бюджет на реализацию национального проекта "Образование". За шесть лет будет направлено 785 млрд рублей. При этом 723 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета", - сказала Голикова на всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи", открывшейся в Сочи.

Она напомнила, что этот нацпроект включает в себя десять федеральных проектов. Они охватывают все уровни образования, начиная от дошкольного и заканчивая высшим, а также ряд направлений, которые направлены на выявление талантливой молодежи, воспитание личностных качеств, развитие творческого потенциала детей.

27-29 января в Сочи на базе Образовательного центра "Сириус" проходит III всероссийская конференция "Путь к успеху: стратегии поддержки одаренных детей и молодежи".