В воронежскую колонию попытались доставить мобильные телефоны на квадрокоптере

С декабря прошлого года он находится под подпиской о невыезде по делу о хранении наркотических средств Подробнее

Задержанного за кражу картины Куинджи проверят на вменяемость и употребление наркотиков

Так как дворники не справлялись с последствиями снегопада, учителей вывели на такую работу в 20-градусный мороз Подробнее

Уволена чиновница, заставившая учителей школы в Саратове убирать снег в мешки

Дмитрий Савин возглавлял компанию до марта 2015 года Подробнее

Екатерина Четошникова осудила завышенные требования людей, которые "ничего из себя не представляют" Подробнее

Алтайский губернатор отчитал чиновницу, упрекнувшую учителей в нежелании работать за 9 тыс. рублей

27 января 11:41

Задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе под Саратовом

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности Подробнее

27 января 10:07

Германия выделила 12 млн евро на поддержку ленинградских блокадников

Решение приурочено к 75-летию со дня окончания блокады Ленинграда Подробнее

26 января 17:47

В результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек

Во время празднования свадьбы на кухне заведения взорвался газовый котел Подробнее

25 января 18:26

В МВД опровергли связь задержанного гражданина Киргизии со взрывом в Магнитогорске

Ранее в СМИ появились сообщения, что Хуснидин Зайнабидинов проверяется полицией на причастность к обрушению подъезда жилого дома 31 декабря Подробнее

25 января 17:32

Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена

Спасатели признали, что нет шансов найти пропавших членов экипажа живыми Подробнее

25 января 16:07

Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд