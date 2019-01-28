В воронежскую колонию попытались доставить мобильные телефоны на квадрокоптере

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники исправительной колонии N1 в городе Семилук Воронежской области пресекли попытку доставки на режимную территорию партии мобильных телефонов с помощью квадрокоптера, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
К квадрокоптеру были прикреплены два свертка с четырьмя телефонами, которые были обмотаны скотчем и губками для мытья посуды.
Злоумышленник, которым оказался 28-летний житель Кантемировского района области, был задержан, запрещенные предметы - изъяты.
В отношении мужчины был составлен административный протокол.