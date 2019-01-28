Массовая драка произошла в Олимпийском парке Сочи

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции УВД Сочи проводят проверку по факту массовой драки в Олимпийском парке Адлерского района.

"В Адлерском районе Сочи в понедельник произошла массовая драка между мужчинами, проводится проверка", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в понедельник.

Собеседник агентства отметил, что сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место ЧП и задержали хулиганов, количество пострадавших устанавливается.

В социальных сетях сочинцы распространили видео, на котором видно, что более десяти мужчин устроили драку напротив отеля "Богатырь" в Олимпийском парке Сочи в понедельник. Один из них начал стрелять. На место ЧП прибыли сотрудники УВД Сочи, которые задержали нескольких участников инцидента.