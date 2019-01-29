Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности сменит руководителя

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Возглавляющий Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности" (НИЦ РКП) Олег Галайда покинет свой пост, его сменит Николай Сизяков из Центрального научно-исследовательского радиотехнического института имени Берга (ЦНИРТИ). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

"Госкорпорация "Роскосмос" инициировала замену руководителя ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности" (НИЦ РКП). Вместо Олега Галайды головную структуру госкорпорации по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей возглавит Николай Сизяков, имеющий опыт работы в ключевых организациях "Роскосмоса", - пишет издание.

По утверждению газеты, поводом для перестановок послужили, в частности, "проблемы с программой строительства объектов предприятия, задействованного в важных работах по линии Минобороны".

О грядущих перестановках в руководстве НИЦ РКП "Коммерсанту" рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и подтвердил собеседник, близкий к "Роскосмосу".

"По их словам, решение об увольнении господина Галайды глава госкорпорации Дмитрий Рогозин окончательно принял в конце минувшей недели, а сами перестановки будут официально оформлены после того, как с предыдущего места работы - ЦНИРТИ - уволится его сменщик Николай Сизяков", - пишет газета. В публикации отмечается, что получить комментарий Сизякова и "Роскосмоса" не удалось.

НИЦ РКП является головным испытательным центром госкорпорации по стендовой отработке жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), двигательных установок на различных компонентах топлива, испытаниям космических аппаратов в термобарокамере в условиях имитации космоса, исследованиям проблем старта ракет-носителей и стартовых сооружений.

"По словам источника "Коммерсанта" в оборонно-промышленном комплексе, сейчас НИЦ РКП плотно взаимодействует с Красноярским машиностроительным заводом по двигательной установке жидкостной МБР РС-28 "Сармат", которую планируется принять на вооружение в 2021 году", - сообщает газета.

Она напоминает, что О.Галайда возглавил НИЦ РКП на постоянной основе в 2017 году после скоропостижной смерти предыдущего гендиректора Геннадия Сайдова в марте 2016 года.

"Непосредственным поводом для увольнения господина Галайды стали проблемы, вскрывшиеся при выполнении программы капитального строительства НИЦ РКП: в частности, как рассказывают отраслевые источники "Коммерсанта", часть компаний для подрядных работ была отобрана без конкурса (в связи с этим сейчас идет "разбор полетов")", - утверждает газета.

Сизяков служил в армии, в прошлом возглавлял управление по договорной работе в Минобороны, затем был назначен первым заместителем гендиректора Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры, а после этого стал заместителем гендиректора по космическим и авиационным системам ЦНИРТИ (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей").