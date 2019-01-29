Житель Серова проведет 22 года в колонии за двойное убийство при ограблении магазина

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд приговорил мужчину к лишению свободы на 22 года по делу о разбойном нападении на магазин, убийстве двух продавцов, кражах и покушении на убийство, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Нападение было совершено 18 октября 2017 года. Артем Гребнев вместе с подельником, вооружившись ножами, решили ограбить магазин в городе Серов Свердловской области. В ходе нападения злоумышленники убили двух продавцов. Преступники забрали из кассы 61 тысячу рублей. После этого они ранили прохожую на улице, у которой забрали сумку и 500 рублей. Женщина осталась жива.

Свердловский областной суд признал Гребнева виновным в убийстве, покушении на убийство, краже и разбое. Первые пять лет из 22 осужденный проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Его подельник умер, не дождавшись приговора суда.