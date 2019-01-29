Аэропорт Саратова возобновил работу после снегопада

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Саратов-Центральный" во вторник открылся после снегопада.

"Аэропорт работает в штатном режиме и готов к приему и отправлению воздушных судов без ограничений", - сообщает пресс-служба авиапредприятия во вторник.

Как сообщалось, аэропорт приостанавливал прием и отправку рейсов для устранения последствий снегопада.

Ранее на онлайн-табло аэропорта сообщалось, что из-за плохих метеоусловий были задержаны три утренних рейса в Москву ("Шереметьево", "Внуково") и рейс в Сургут. Кроме того, самолеты с задержкой вылетят в Саратов из Москвы ("Шереметьево") и из Сургута.

По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер, снегопад и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в городе еще несколько суток.