МВД проверит информацию о том, что сотрудник полиции в Подмосковье не пропустил скорую

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Подмосковные полицейские проверят информацию в соцсетях о том, что сотрудник полиции в Воскресенском районе якобы не уступил дорогу машине скорой помощи, сообщили в главном управлении МВД по Московской области.

"По информации, размещенной в сети интернет, о том, что якобы сотрудник полиции не уступил дорогу автомобилю скорой помощи, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - говориться в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в Воскресенском районе, на котором видно, что припаркованный на дороге автомобиль мешает проезду машины скорой помощи.