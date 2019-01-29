Брянский полицейский получил три года колонии за сфабрикованное уголовное дело

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Старший следователь следственного отдела СУ УМВД России по Брянску лишился звания и работы, а также получил срок в колонии за фабрикацию уголовного дела.

Пресс-служба регионального УФСБ сообщает, что в феврале 2019 года следователь составил и утвердил протокол задержания подозреваемого в краже в отношении невиновного человека.

"Для создания видимости раскрытия преступления и достижения положительных результатов служебной деятельности следователь сфальсифицировал протоколы допросов подозреваемого, а также свидетелей",- говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейский следователь признан виновным по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорен к трем годам колонии общего режима.

Кроме того, добавляет пресс-служба, он лишен специального звания и права занимать должности на государственной службе сроком на 2,5 года.