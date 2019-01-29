Подросток случайно распылил газовый баллончик в школе Прибайкалья

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ученик распылил газовый баллончик в коридоре школы №19 города Тулун Иркутской области, пострадали 14 детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

"Подросток носил с собой газовый баллончик для защиты от собак. Демонстрируя его сверстникам, случайно нажал, произошла разгерметизация. Дети стали чихать. За помощью обратилось 14 школьников", - рассказал сотрудник пресс-службы.

В настоящее время полицейские беседуют с виновным подростком и его родителями, устанавливают все обстоятельства случившегося.

В министерстве здравоохранения региона агентству уточнили, что 14 детей в возрасте 10-14 лет доставлены в больницу в состоянии легкой и средней тяжести, их осматривают врачи.