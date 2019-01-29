Живущего в Саратове уроженца Палестины уличили в контактах с иностранной разведкой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Саратовской области объявило официальное предостережение о недопустимости государственной измены местному жителю, уроженцу Палестины Эль Хих Нидаль Авадалла Ахмеду.

По информации регионального УФСБ, палестинец в 2011 году получил российское гражданство и постоянно проживает в Саратове.

"С 2016 года он контактировал с сотрудником одной из иностранных спецслужб и по его заданию осуществлял сбор и передачу информации об общественно-политической ситуации в регионе, а также мусульманской умме (общине - ИФ) России", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что переданные данные не содержали сведений, составляющих государственную тайну.

При этом продолжение сотрудничества с иностранными спецслужбами, по мнению силовиков, "создавало предпосылки к нанесению ущерба безопасности РФ".