Женщина умерла после укола в саратовской поликлинике

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следственные органы Саратова выясняют обстоятельства гибели женщины в одной из поликлиник города, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"По предварительным данным, утром женщина 1952 года рождения находилась в одной из поликлиник города, где медицинским работником ей была сделана инъекция, после чего состояние здоровья женщины резко ухудшилось и, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она скончалась",- говорится в сообщении.

Следователи ведут опрос персонала поликлиники, изымают медицинскую документацию.