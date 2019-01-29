Подросток отправлен на лечение за оскверненный памятник фронтовикам в Удмуртии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Суд в Камбарском районе Удмуртии признал невменяемым подростка, который осквернил памятник воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба прокуратуры республики во вторник.

В сообщении говорится, что в августе прошлого года 14-летний житель Камбарки залез на "Памятник-скульптуру воинам г.Камбарка, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", оторвал облицовочные плитки, испортил и осквернил его.

Отмечается, что этим он причинил муниципальному образованию "Камбарское" ущерб в размере восьми тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Однако позже следователь ходатайствовал о принудительном лечении подростка.

"Суд согласился с мнением следователя и государственного обвинителя о необходимости применения к несовершеннолетнему принудительных мер медицинского характера, поскольку он совершил деяние в состоянии невменяемости, делающее невозможным назначение ему наказания", - говорится в сообщении.

Подросток отправлен в психиатрический стационар, отмечается в пресс-релизе.