Участок автодороги закрыли из-за непогоды на Камчатке

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Участок автодороги закрыт из-за непогоды в Усть-Камчатском районе утром в среду, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на Камчатуправтодор.

"С утра 30 января закрыто движение для всех видов транспорта на участке с 0 по 14 километр автодороги местного значения Рыбоконсервный завод-66 - аэропорт "Крутоберегово" Усть-Камчатского муниципального района. Ограничение движения было введено в превентивных целях для организации работ по снегоочистке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, скопления автотранспорта на дороге нет. Спасатели рекомендуют автовладельцам пока воздержаться от поездок по указанному маршруту.

Ранее сообщалось, что Камчатка находится под влиянием очередного циклона, который принес снегопады и шторм в море.