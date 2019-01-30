Серийных похитителей скота задержали в Забайкалье

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Полицейские в Забайкалье задержали трех мужчин, на счету которых не менее девяти краж крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в среду.

"Злоумышленники присматривали безнадзорно пасущихся животных и в период с конца прошлого года совершили не менее девяти краж, в результате которых забили девять коров и похитили семь лошадей", - говорится в пресс-релизе.

Скот подозреваемые продавали в виде мяса и живым весом, ущерб составил около 500 тысяч рублей

В ходе обысков у мужчин изъяли ружье, с помощью которого они забивали коров.

По данным фактам возбудили уголовные дела по статье "Кража", подозреваемых арестовали.