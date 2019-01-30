Насильник и убийца 14-летней девочки получил 24 года колонии в Екатеринбурге

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд приговорил к 24 годам лишения свободы обвиняемого в изнасилованиях и убийстве подростка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Фигурант признан виновным в серии изнасилований, краже, угрозе убийством и убийстве 14-летней школьницы. Срок давности привлечения к ответственности по большинству эпизодов уже истек, поэтому суд назначил наказание лишь по эпизоду убийства и изнасилования школьницы", - отметили в пресс-службе.

Первые восемь лет мужчина проведет в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима. Свою вину он не признал.

По версии следствия, в апреле 2001 года обвиняемый изнасиловал свою родственницу, угрожая, что сбросит ее с балкона или обольет кислотой.

Ночью 26 июня 2008 года злоумышленник познакомился с девушкой, привел в свою квартиру, совершил ряд сексуальных преступлений в ее отношении и похитил имущество.

Кроме того, установлено, что ночью 18 сентября 2011 года на стадионе школы N57 в Екатеринбурге мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку, а затем зарезал ее, нанеся более 40 ударов ножом.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый не страдал каким-либо психическим расстройством. Эксперты пришли к выводу, что он не нуждается в принудительном лечении.