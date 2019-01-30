Нижегородец, катавший пассажиров на ковре, оштрафован на тысячу рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Нижегородец, перевозивший пассажиров на прикрепленном к автомобилю ковре, привлечен к административной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону в среду.

В конце минувшей недели местные СМИ распространили видео, на котором видно, как двое нижегородцев прокатились в дневное время по загруженной проезжей части в центре города на ковре, который был прикреплен к автомобилю.

Полиция установила водителя - им оказался житель Сормовского района. Он и его двое приятелей были допрошены в отделе полиции.

На водителя был составлен протокол по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), он оштрафован на 1 тыс. рублей.