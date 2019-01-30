"Интерфакс" разработал новый сервис для поставщиков на рынке госзакупок

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" расширила линейку решений для участников рынка государственных и коммерческих закупок, создав специализированный информационный сервис МАРКЕР для широкого круга компаний-поставщиков, которые ищут возможности для увеличения продаж.

"Наша новая система является результатом детального изучения потребностей поставщиков, многие из которых уже пользуются сервисами Группы "Интерфакс", прежде всего системами СПАРК и СПАРК-Маркетинг. МАРКЕР позволяет вести эффективный мониторинг торгов, оценивать потенциал наращивания продаж в различных сегментах рынка, выстраивать бизнес-процессы в сфере закупок, формировать чек-лист для подготовки заявок на тендеры, анализировать причины проигрышей в торгах, вести конкурентный анализ", - сказала руководитель проекта МАРКЕР Галина Джанбаева.

МАРКЕР дополняет возможности другого сервиса Группы - СПАРК-Маркетинга, с помощью которого можно вести глубокую аналитическую работу на рынках товаров и услуг: изучать исторические данные, сравнивать цены, оценивать уровень конкуренции, искать признаки потенциальных нарушений. Пользователями СПАРК-Маркетинга являются в первую очередь крупные закупщики и контрольные органы, системы МАРКЕР - широкий круг поставщиков.

"В дальнейшем мы планируем развивать МАРКЕР в качестве эффективного, надежного помощника для поставщиков в ежедневной работе на рынке госзаказа, а СПАРК-Маркетинг - прежде всего как инструмент для глубокого анализа рынка, в частности, в интересах контрольных органов", - отметила Джанбаева.

На рынке государственных и коммерческих закупок контракты выполняют 500 тыс. компаний, которые обслуживают потребности 380 тыс. заказчиков на общую сумму почти в 30 трлн рублей в год. При этом с каждым годом, учитывая изменения в законодательстве и конкуренцию, участие в торгах государственных органов и крупных корпораций становится сложнее.

"Мы рассчитываем, что МАРКЕР станет инструментом, востребованным, прежде всего, малыми и средними предприятиями, позволит им лучше оценивать возможности рынка, успешнее участвовать в отдельных закупочных процедурах и последовательно расширять бизнес. С помощью новой системы поставщикам будет проще выстраивать эффективную работу тендерных служб, отслеживать активность конкурентов, подстраиваться под постоянно меняющиеся правила работы с государственными заказчиками", - сказала Джанбаева.

СПАРК-Маркетинг, созданный "Интерфаксом" в 2012 году, широко используется федеральными и региональными органами власти, крупными корпорациями, правоохранительными и контрольными органами. В частности, разработанный в системе модуль по контролю закупок позволяет автоматически выявлять среди всего массива информации контракты, требующие особого внимания при проведении контрольных мероприятий.

"Интерфакс" аккумулирует в системах СПАРК-Маркетинг и МАРКЕР всю доступную информацию по государственным и коммерческим закупкам, в том числе 95% данных открытых торговых площадок.

"Интерфакс" - крупнейшая на постсоветском пространстве информационная группа, признанный лидер информационного рынка в сегменте B2B. Создает профессиональные информационные системы, которые помогают компаниям работать на финансовом и товарном рынках, принимать инвестиционные решения, управлять рисками, организовывать внешние коммуникации, выполнять регулятивные требования. В число самых известных IT-сервисов "Интерфакса" входят системы СПАРК (проверка контрагентов и управление рисками), СКАН (анализ и мониторинг СМИ), АСТРА (аналитическое решение для выполнения требований российского законодательства в сфере трансфертного ценообразования), X-Compliance (решение для управления комплаенс-рисками), СПАРК-Маркетинг (автоматизированный контроль закупок), Центр раскрытия корпоративной информации (e-disclosure.ru), RU DATA (аналитическая и справочная информации для участников финансового рынка).