Хозяин собаки бойцовской породы попал под следствие за драку с полицейским

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Двое новосибирцев стали фигурантами дела о драке с полицейским. Как сообщает СУ СКР по региону, мужчине и женщине инкриминируются статьи "оскорбление представителя власти" и "применение насилия в отношении представителя власти".

По версии следствия, 4 января участковый патрулировал улицы Ленинского района Новосибирска. У дома N12 по ул.Станиславского он увидел нетрезвого 52-летнего мужчину, с собакой бойцовской породы без намордника.

Сотрудник полиции сделал замечание, указав на нарушение областного закона, касающегося содержания домашних животных.

"В ответ мужчина и находившаяся с ним 48-летняя женщина оскорбили сотрудника полиции и применили к нему физическое насилие", - говорится в сообщении.

По данным СУ СКР, мужчина ударил сотрудника полиции кулаком по лицу, а женщина нанесла множественные удары руками по лицу и телу.

Поведение полицейского в ходе данного инцидента также стало поводом для проверки - по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "превышение должностных полномочий".