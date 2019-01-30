Песков объяснил общение президентов РФ и США без американского переводчика

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Кремлю все равно, кто из мировых лидеров на саммите "двадцатки" в Аргентине присутствовал на встречах с переводчиком, а кто нет; переводчик президента России Владимира Путина всегда находился рядом с ним, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается программы пребывания президента Путина в Аргентине, "на полях" саммита у него было огромное количество эпизодического общения в кулуарах, что называется, "на ногах", - сказал он журналистам.

"Совершенно не наше дело, кто там был, кто там не был со своим переводчиком. С президентом Путиным его переводчик находится постоянно. Вот это наше дело, и здесь у нас полная стабильность и полный порядок", - продолжил Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал информацию издания Financial Times о том, что на саммите "двадцатки" Путин и его американский коллега Дональд Трамп около 15 минут общались без переводчика американского президента, который мог бы фиксировать содержание разговора.

Песков констатировал, что американские СМИ, освещая деятельность Дональда Трампа, практикуют подход, который зачастую не опирается на реальные факты.

"Истерия в СМИ, как правило, бывает не обоснована. Тем более во всех эпизодах, которые касаются президента Трампа, там налицо абсолютно истеричный подход, который не опирается, как правило, на что-то реальное", - сказал он журналистам.

Financial Times ранее сообщила, что Путин и Трамп разговаривали в течение нескольких минут в оперном театре "Колон" в Буэнос-Айресе. В то время как остальные мировые лидеры покидали здание, Дональд Трамп, которого сопровождала супруга Мелания, и Владимир Путин, с которым находился его переводчик, некоторое время сидели за столом и разговаривали.

В Белом доме ранее подтверждали, что два лидера пообщались на полях саммита. Но FT настаивает со ссылкой на источники, что разговор был более обстоятельным, чем заявляют в окружении Трампа.