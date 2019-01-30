Производство систем "ЭРА-ГЛОНАСС" оказалось под угрозой из-за запрета на кабели с Украины

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - АО "ПЭС/СКК" (СП ирландского производителя автокомпонентов Aptiv и АО "Самарская кабельная компания") просит выдать ему временное разрешение на ввоз в РФ антенных кабелей с Украины, из которых предприятие делает жгуты проводов для автомобильных систем "ЭРА-ГЛОНАСС".

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью СП, письмо с соответствующей просьбой направил министру промышленности и торговли Самарской области Михаилу Жданову гендиректор "ПЭС/СКК" Стивен Готье.

Готье просит Жданова "оказать содействие в получении разрешения на ввоз на территорию РФ и таможенное декларирование товаров группы 8544200000 (кабели коаксиальные и другие коаксиальные электрические проводники), страной происхождения которых является Украина, с дальнейшим использованием на нашем предприятии, сроком на 6 месяцев". "Указанный срок необходим для освоения альтернативного производства и проведения комплекса обязательных испытаний в срочном порядке", - поясняет он.

Кабеля хватит на неделю

Топ-менеджер напоминает, что 29 декабря 2018 г. правительство РФ наложило запрет на импорт ряда товаров, страной происхождения которых является Украина - под ограничения, в том числе, попал и упомянутый антенный кабель.

По словам Готье, "товары данной группы в различных модификациях поставляются глобальным поставщиком Tyco Electronics, Швейцария". "В начале этого года мы были проинформированы поставщиком, что, к сожалению, производство этих позиций освоено только на Украине, и его перенос в другие регионы займет по меньшей мере несколько месяцев", - подчеркивает он, указывая, что имеющихся запасов кабеля предприятию хватит всего на неделю, при этом альтернативных производств "взаимозаменяемой продукции" в мире нет.

"В настоящий момент запас компонентов, попавших под запрет, на нашем предприятии обеспечивает не более одной недели сборочного производства, после чего мы будем вынуждены остановить производство, распустить персонал в вынужденный простой и приостановить поставки своей продукции нашим заказчикам на несколько месяцев, необходимых поставщику для переноса производства в другую страну или для освоения производства альтернативным поставщиком. Это неминуемо приведет к длительной остановке конвейерных линий автозаводов и срыву производства автомашин, оборудованных системой "ЭРА-ГЛОНАСС", - предупреждает Готье, поясняя, что данные компоненты используются компанией для изготовления жгутов проводов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" крупных автопроизводителей.

Среди них СП американской GM и ПАО "АвтоВАЗ" , "УАЗ" (основной актив группы "Соллерс" ), а также СП Ford Sollers (Набережные Челны) и других. "Они применяются в составе 100% автомобилей, выпускаемых этими автозаводами. Наше предприятие является единственным поставщиком жгутов проводов для названных выше автомобилей", - добавляет он, указывая, что речь, в частности, идет об автомобилях Lada, Chevrolet Niva, Renault Duster, Nissan Terrano, Skoda Rapid, УАЗ Patriot, Ford Transit, Ford EcoSport, Ford Fiesta и др.

Комментарием "ПЭС/СКК" "Интерфакс" пока не располагает.

В свою очередь в пресс-службе "GM-АвтоВАЗа" сообщили агентству, что предприятие взаимодействует с "ПЭС/СКК" и поддерживает его инициативу.

"GM-АвтоВАЗ" в настоящее время тесно взаимодействует с ПЭС/СКК над вопросом обеспечения бесперебойной поставки необходимых компонентов для производства Chevrolet Niva. В том числе, со своей стороны компания поддержала запрос ПЭС/СКК в Минпромторг РФ", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании, не ответив на вопрос о том, какие последствия для "GM-АвтоВАЗа" может повлечь остановка производства на "ПЭС/СКК".