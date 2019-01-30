Топилин пообещал не подгонять методологию под "хорошие" цифры по бедности

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Чиновники не станут специально менять методики для получения успешных показателей по программе снижения вдвое уровня бедности населения, рассчитанной до 2024 года, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на совещании в Нижнем Новгороде.

"Перед нами стоит задача, чтобы 10 млн из 20 млн человек, которые сейчас находятся за чертой бедности, преодолели эту ситуацию. Это, с одной стороны, амбициозная задача. Однако, отмечу, что чиновники регионального уровня и федеральные никаких изменений в методологии, которые могут повлечь какие - то другие трактовки поставленных в указе задач (снижение бедности в 2 раза к 2024 году - ИФ) не будет", - сказал Топилин.

"Это не означает, что в течение этого периода мы не будем стремиться к тому, чтобы поменять стандарты к определению прожиточного минимума", - отметил министр.

Он отметил, что доходы ниже прожиточного минимума в РФ наблюдаются зачастую у семей с детьми, а также у сельского населения. С 2021 года будет пересмотрена потребительская корзина, напомнил Топилин.

Как было объявлено ранее, министерство туда и социальной защиты РФ отработает методику поддержки бедных семей в рамках пилотных проектов в шести российских регионах, а затем распространит её на всю страну в рамках поставленной президентом РФ задачи снизить уровень бедности в стране к 2024 году.