Россия перейдет на четырехвалентные вакцины от гриппа собственной разработки

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Россия переходит на производство новых видов вакцин от гриппа - четырехвалентных, три таких препарата уже разработаны, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

На совещании президента с членами правительства она пояснила, что изменения вируса гриппа, происходящие каждые три-четыре года, приводили к тому, что циркулирующий штамм вируса не полностью совпадал с теми, которые вводятся в вакцину.

"В этом году у нас все нормально, а в прошлом году такая ситуация у нас была. В связи с этим с этого года по рекомендации ВОЗ многие страны переходят от трехвалентных к четырехвалентным вакцинам. Мы с 2018 года приступили к разработке этих вакцин. На сегодняшний день три препарата разработаны, один из них уже зарегистрирован, еще для одного мы ожидаем регистрацию в августе-сентябре текущего года, и один препарат будет зарегистрирован в конце 2020 года", - сказала министр.

По ее словам, совместно с Роспотребнадзором разработан поэтапный план перехода от трехвалентных к четырехвалентным вакцинам "уже со следующего эпидемиологического сезона". Скворцова добавила, что переход начнется с групп риска, которые подвержены наиболее тяжелым формам заболевания.

Кроме того, как сообщила глава Минздрава, три научных центра в 2018 году разработали три препарата универсальных вакцин против вируса, прежде всего, пандемического гриппа. "Два препарата уже закончили первую фазу клинических исследований с очень хорошим результатом. Это высокоэффективные и безопасные вакцины. В ближайшее время они будут зарегистрированы", - сообщила Скворцова.

Таким образом, отметила она, в России разработан арсенал средств, с помощью которых "при любом дрейфе антигенного вируса гриппа, при возникновении пандемических штаммов, включая птичий грипп, мы будем полностью защищены".