Больницу в челябинском Копейске проверят после смерти трех детей за 2 месяца

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Росздравнадзор проверит оказание медпомощи в больнице Копейска, где за два месяца умерли трое детей.

"В связи с третьим за год случаем смерти ребенка в больнице города Копейска (Челябинская область) Росздравнадзор проведет проверку организации здравоохранения в городе. К надзорным мероприятиям будут привлечены эксперты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России", - говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора в среду.

Ранее следственные органы сообщали, что в конце января в больнице умер 13-летний мальчик, девятилетняя девочка из-за неправильно поставленного диагноза, а в декабре - пятилетний мальчик.